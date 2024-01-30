В Ленобласти запустят горячую линию после жалоб жителей на работу соцтакси

Сообщать на горячую линию о нарушениях в работе социального такси ленинградцы смогут с 1 февраля.
После участившихся жалоб жителей Ленобласти на работу соцстакси в регионе будет создана горячая линия. Она начнет работать уже с 1 февраля этого года, выяснил 47channel.
Кроме претензий горячая линия будет принимать от ленинградцев и предложения по улучшению качества работы социального такси.
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленобласти добавили, что обращаться на горячую линию можно будет с 10:00 до 14:00 по номеру (812) 916-50-63.
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