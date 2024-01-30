Новый циклон принесет в Петербург и Ленобласть снег, дожди и слабый плюс

Потепление, сопровождаемое осадками, начнется в регионе с 31 января.

Синоптик Александров Колесов прогнозирует изменение погодных условий в Петербурге и некоторых районах Ленобласти с 31 января. ПО данным метеоролога, в регионах будет господствовать новый циклон, который принесет небольшое потепление и осадки.

Атмосферный фронт подойдет к городу утром 31 января и принесет снег, затем мокрый снег и днем, всё же, с небольшим дождем. Температура воздуха днем снова повысится до +1…+3 гр., поделился синоптик в своем блоге в Телеграм.