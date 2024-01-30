На Западе улучшили прогноз роста экономики России в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП нашей страны на уровне 2,6%.

Аналитики фонда предполагают, что рост экономики России в 2024 году составит до 2,6%, а в 2025-м — до 1,1%.

Прогноз на текущий год был пересмотрен и в итоге оказался выше прежних оценок на 1,5 процентных пункта, пишет РИА Новости.

При этом прогноз ВМФ оказался даже выше Минэкономразвития, которое оценивало рост экономики страны в этом году на уровне 2,3%.