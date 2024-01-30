Причиной яркой вспышки в небе в Подмосковье стал взрыв на электроподстанции

30 января в Сети стали появляться о неизвестной яркой вспышке в небе над подмосковным Подольском. Всему виной, как оказалось, был взрыв на электроподстанции.

Желто-зеленая вспышка в небе сильно напугала жителей города Подольска в Московской области утром 30 января. Чуть позже выяснилось, что причиной необъяснимого явления стал взрыв в близлежащем населенном пункте.

Как пишет «Лента.ру», причиной ЧП стало короткое замыкание.