Медведев: Россия не против мирного договора с Японией

Зампред Совбеза прокомментировал заявления премьера Японии о необходимости заключить с Россией мирный договор.

Как подчеркивает Дмитрий Медведев, Курильские острова принадлежат Российской Федерации и не являются «спорными территориями».

При этом мирный договор с Японией может быть заключен «при понимании того, что территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда».

Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия, — цитирует Медведева Life.