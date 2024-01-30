Медведев: Россия не против мирного договора с Японией

Зампред Совбеза прокомментировал заявления премьера Японии о необходимости заключить с Россией мирный договор.
Как подчеркивает Дмитрий Медведев, Курильские острова принадлежат Российской Федерации и не являются «спорными территориями».
При этом мирный договор с Японией может быть заключен «при понимании того, что территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда».
Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия, — цитирует Медведева Life.
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30.01.2024 41