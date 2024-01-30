В российском сегменте интернета произошел массовый сбой

Пользователи по всей стране жаловались на сложности с доступом ко множеству сайтов и сервисов.

Как сообщили в Координационном центре доменов перебои с доступом к сервисам и сайтам были вызваны с технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC*.

Тем временем в Минцифры уже заявили, что доступ к сайтам будет восстановлен в ближайшее время. Некоторые пользователи отмечают, что уже не испытывают проблем с подключением к интернет-ресурсам.

В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации, — указано в сообщении ведомства.

*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.