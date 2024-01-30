Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете

По мнению специалиста в сфере информационной безопасности Тараса Татаринова, масштабный сбой Рунета произошел из-за неполадок на одном из ключевых глобальных узлов.
В беседе с RT эксперт, комментируя массовый сбой в российском сегменте интернета 30 января, исключил хакерские атаки. Проблема возникла исключительно на инфраструктурном уровне.
Нужно понимать, что у организаций, помимо инфраструктуры своей, на которой расположены непосредственно серверы организаций, доступность сайта зависит от маршрутизации и от разрешения DNS, то есть от неких глобальных узлов интернета, которые обслуживают весь Рунет, — объяснил Татаринов.
На данный момент специалисты работают над восстановлением доступа к онлайн-ресурсам.
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