Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете

По мнению специалиста в сфере информационной безопасности Тараса Татаринова, масштабный сбой Рунета произошел из-за неполадок на одном из ключевых глобальных узлов.

В беседе с RT эксперт, комментируя массовый сбой в российском сегменте интернета 30 января, исключил хакерские атаки. Проблема возникла исключительно на инфраструктурном уровне.

Нужно понимать, что у организаций, помимо инфраструктуры своей, на которой расположены непосредственно серверы организаций, доступность сайта зависит от маршрутизации и от разрешения DNS, то есть от неких глобальных узлов интернета, которые обслуживают весь Рунет, — объяснил Татаринов.

На данный момент специалисты работают над восстановлением доступа к онлайн-ресурсам.