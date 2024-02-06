Тело первого погибшего члена экипажа Ми-8 подняли со дна Онежского озера

Тело одного из членов экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 подняли со дна Онежского озера, сообщил комитет Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Его обнаружили внутри вертолета. Тела еще двоих членов экипажа пока не найдены.

Водолазы работали до полуночи, после периметр дна обследовали телеуправляемым роботом.

Видео: СК РФ

Напомним, вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, перестал выходить на связь 4 февраля. Его обломки были обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. На борту находились три человека.