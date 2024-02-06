В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц

В Омской области нашли нелегальную свалку из сотен куриных яиц.

Гору из яиц в поселке Чкаловский обнаружил местный житель. Мужчина возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. Публикация заинтересовала администрацию Омска, которая попросила мужчину отправить координаты находки.

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Россельхознадзор также проводит проверку. В ведомстве добавили, что на этом пустыре долгое время была несанкционированная свалка, но ее засыпали, а подъезд перекопали. Но зимой из-за выпавшего снега проезд снова стал возможен.

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