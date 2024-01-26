Эндокринолог: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению

Автор: Гузель Галимова
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Кисломолочные продукты долгое время считались идеальным вечерним перекусом, но последние научные исследования показали, что это было ошибкой, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Данные продукты действительно благотворно влияют на кишечник и отличаются низкой калорийностью, однако имеют высокий инсулиновый индекс.

«Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать», — пояснила Павлова.

Регулярное употребление кисломолочных продуктов на ночь может стать одним из факторов риска развития диабета. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани, заключила Павлова.

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