Эндокринолог: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению

Кисломолочные продукты долгое время считались идеальным вечерним перекусом, но последние научные исследования показали, что это было ошибкой, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Данные продукты действительно благотворно влияют на кишечник и отличаются низкой калорийностью, однако имеют высокий инсулиновый индекс.

«Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать», — пояснила Павлова.

Регулярное употребление кисломолочных продуктов на ночь может стать одним из факторов риска развития диабета. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани, заключила Павлова.