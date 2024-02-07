Спортсменка из Ленобласти взяла «золото» на Кубке России по пауэрлифтингу

Автор: Гузель Галимова
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В Нижнем Тагиле прошел Кубок России по пауэрлифтингу, на который съехались более 60 спортсменов из девяти регионов страны.

Ленобласть представляла многократная чемпионка и призерка соревнований всероссийского уровня из Всеволожского района Анна Артемьева.

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Фото: центр спортивной подготовки Ленинградской области

Девушка заняла первое место в своей категории — до 84 килограммов, а также выполнила норматив для кандидата в мастера спорта России. Вместе с этим она стала абсолютной победительницей в трех видах поднятия штанги: лежа, в приседе и становая тяга. В сумме Анна Артемьева подняла больше 327 килограммов.

К очередной победе Анну привел ее тренер Валерий Синькевич.

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