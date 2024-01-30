Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России «золота» командного турнира Олимпийских игр — 2022 после дисквалификации Камилы Валиевой, чьи результаты были аннулированы.
В результате сборная России опустилась на третье место в турнирной таблице и получит бронзовые медали. «Золото» перешло команде США, «серебро» — Японии.
Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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05.12.2023 324