Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России «золота» командного турнира Олимпийских игр — 2022 после дисквалификации Камилы Валиевой, чьи результаты были аннулированы.

В результате сборная России опустилась на третье место в турнирной таблице и получит бронзовые медали. «Золото» перешло команде США, «серебро» — Японии.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.