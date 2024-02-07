В Кремле отреагировали на лишение Милоша Биковича роли в американском сериале по просьбе Украины

Песков уверен, что сербско-российский актер не останется без работы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с отстранением актера Милоша Биковича от съемок в сериале «Белый лотос». Американская студия НВО разорвала контракт с артистом после соответствующей просьбы МИД Украины.
Это частная компания — нанимает, кого хочет… Уверен, у него будет много других интересных предложений, — цитирует Пескова РИА Новости.
Вам будет интересно
Артиста убрали из каста сериала "Белый Лотос". Сербский актер Милош Бикович, получивший гражданство РФ, остался без роли в сериале "Белый Лотос",...
03.02.2024 136