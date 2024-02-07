Ученые из Белоруссии разрабатывают вакцину от кариеса

Автор: Анастасия Щербакова
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По задумке исследователей, препарат должен препятствовать прикреплению микроорганизмов к зубной эмали.

Белорусские учёные объявили о разработке первой в мире вакцины против кариеса. Работы ведутся в Национальной академии наук страны.

По словам ректора исследовательского центра Сергея Рубниковича, работы над вакциной ведутся с января этого года.

Планируется, что вакцина будет блокировать прикрепление к зубам микроорганизмов, вызывающих разрушение эмали, пишет EADaily.

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11.12.2023 288
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