Президент Польши уверен, что Трамп сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы в выборах США

Дуда верит в возможности Трампа урегулировать ситуацию на Украине.
Глава Польши Анджей Дуда заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, тот может выполнить обещание и способствовать урегулированию ситуации на Украине.
Такое мнение Дуда озвучил во время пресс-конференции с президентом Руанды Полем Кагаме.
Я могу сказать, что президент Трамп держит данное им слово, и если что-то говорит, то относится к этому серьезно, — цитирует Дуду ТАСС.
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