Президент Польши уверен, что Трамп сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы в выборах США

Дуда верит в возможности Трампа урегулировать ситуацию на Украине.

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, тот может выполнить обещание и способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Такое мнение Дуда озвучил во время пресс-конференции с президентом Руанды Полем Кагаме.

Я могу сказать, что президент Трамп держит данное им слово, и если что-то говорит, то относится к этому серьезно, — цитирует Дуду ТАСС.