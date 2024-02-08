В Ленобласти пересмотрят большие счета в январских квитанциях за газ

Автор: Анастасия Щербакова
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Начисление платы  произошло с ошибками из-за технического сбоя.

Правительство Ленобласти потребовало от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» разобраться в причинах аномально высоких счетов в квитанциях, которые получили жители в январе за декабрь. В ресурсоснабжающей организации заявили, что в расчетах действительно произошла ошибка.

Как передает РБК, в «Газпроме» признали, что при начислении платы потребителям произошел технический сбой. Перерасчет уже произведен. Обновленные платежки жители региона получат с 10 по 14 февраля.

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