Товарооборот снизился до двух миллиардов евро за последние два года.
Как заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, с 2022 года объемы товарооборота между Россией и Финляндией снизился в шесть раз и сейчас составляет порядка двух миллиардов евро.
«Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке», — заявил Кузнецов РИА Новости.
При этом страдает от этого только экономика Финляндии — ВВП пошел вниз, а госдолг растет. Также в незавидном положении остались финские предприниматели. Особенно в приграничных с Россией территориях.
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