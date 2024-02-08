Объемы торговли между Россией и Финляндией сократились в 6 раз

Товарооборот снизился до двух миллиардов евро за последние два года.

Как заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, с 2022 года объемы товарооборота между Россией и Финляндией снизился в шесть раз и сейчас составляет порядка двух миллиардов евро.

«Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке», — заявил Кузнецов РИА Новости.

При этом страдает от этого только экономика Финляндии — ВВП пошел вниз, а госдолг растет. Также в незавидном положении остались финские предприниматели. Особенно в приграничных с Россией территориях.