В России ожидается рост цен на мебель в марте этого года

В отдельных случаях подорожание составит порядка 10%, утверждает аналитик.

Введенное Евросоюзом эмбарго на поставки древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит из России может обернуться подорожанием мебели внутри страны. Как заявил аналитик Артем Деев, связано это с уменьшением производства материалов на отечественных предприятиях.

Полагаю, с 1 марта 2024 года стоит ожидать подорожания корпусной мебели и столов примерно на 10%. Стулья, кресла и табуреты прибавят в цене чуть меньше — порядка 5–7%. Полки, стеллажи и различные системы хранения либо останутся без изменений, либо подорожают незначительно, в пределах 3%, — заявил эксперт в беседе с Life.