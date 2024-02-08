Из жизни ушел один из основателей группы «Машина времени»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: соцсети Юрия Борзова

Юрий Борзов скончался в возрасте 70 лет. 

В четверг, 8 февраля, на 71-м году жизни умер музыкант Юрий Борзов, являвшийся одним из основателей группы «Машина времени».

Как утверждает Shot, артист могу скончаться в результате сердечного приступа. Тело Борзова нашли в его квартире без признаков насильственной смерти.

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07.02.2024 75
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