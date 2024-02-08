Из жизни ушел один из основателей группы «Машина времени»

Юрий Борзов скончался в возрасте 70 лет.

В четверг, 8 февраля, на 71-м году жизни умер музыкант Юрий Борзов, являвшийся одним из основателей группы «Машина времени».

Как утверждает Shot, артист могу скончаться в результате сердечного приступа. Тело Борзова нашли в его квартире без признаков насильственной смерти.