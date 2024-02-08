Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку

Новым главкомом Украины станет Александр Сырский.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный покидает свой пост. На смену ему придет Александр Сырский. Об этом вечером, 8 февраля, сообщает РИА Новости.
Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде, — заявил Зеленский.
При этом источники утверждают, что Залужный после отставки может отправиться в Великобританию. Бывшему главкому ВСУ предложили должность посла.
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