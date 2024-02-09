В Луге началось строительство нового дома для расселения аварийного жилья

Автор: Гузель Галимова
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В Луге на Медведском шоссе началось строительство нового многоэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья.

По проекту на Медведском шоссе создадут целый квартал из семи домов, куда переедут жители аварийных домов. С 2022 года уже введено в эксплуатацию три дома. Ещё по два дома построят в 2024 и 2025 годах.

Всего в Луге намерены расселить около 3 тыс. человек из 1229 аварийных домов.

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25.10.2023 275

В 2024 году по программе расселения аварийного жилья планируется построить четыре дома в Подпорожье, Луге, Волхове и Сясьстрое. Дом в Подпорожье был введен в эксплуатацию раньше срока.

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