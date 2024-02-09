Спасатели водолазной станции из Ленобласти стали лучшими в профессии «Русский лед-2024»

Специалисты Аварийно-спасательной службы на протяжении трех дней боролись за звание лучшей водолазной станции

Соревнования среди спасателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Череповца и Архангельска, Москвы и Московской области проходили в ходе Международной научно-практической конференции водолазных профессий «Русский лед-2024».

По результатам соревнований областные спасатели заняли 1 место из 9 команд.

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