Русскоязычная версия интервью Путина Карлсону появилась на сайте Кремля

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в полном формате появилось на сайте Кремля.

Разговор продолжался более двух часов. За это время Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов. В основном они были посвящены отношениям с Западом и военному конфликту на Украине.

С основными тезисами из интервью уже можете ознакомиться на сайте ivbg.ru.

Видео: kremlin.ru