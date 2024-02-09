Русскоязычная версия интервью Путина Карлсону появилась на сайте Кремля

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в полном формате появилось на сайте Кремля.
Разговор продолжался более двух часов. За это время Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов. В основном они были посвящены отношениям с Западом и военному конфликту на Украине.
С основными тезисами из интервью уже можете ознакомиться на сайте ivbg.ru.
Видео: kremlin.ru
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09.02.2024 47