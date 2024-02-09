Русскоязычная версия интервью Путина Карлсону появилась на сайте Кремля

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в полном формате появилось на сайте Кремля.

Разговор продолжался более двух часов. За это время Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов. В основном они были посвящены отношениям с Западом и военному конфликту на Украине.

С основными тезисами из интервью уже можете ознакомиться на сайте ivbg.ru.

Видео: kremlin.ru

Вам будет интересно
Русскоязычная версия интервью Путина Карлсону появилась на сайте Кремля Путин, Кремль, Карлсон, интервью
О чем говорили Владимир Путин и Такер Карлсон — главные тезисы интервью
В ночь на 9 февраля вышло, пожалуй, самое ожидаемое интервью года - американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром...
09.02.2024 47
Автор