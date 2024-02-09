Русский музей изменил правила бесплатного посещения для льготников

Русский музей в Петербурге изменил правила бесплатного посещения для льготников.

Теперь многодетные семьи могут бесплатно посещать Русский музей только 7-го числа каждого месяца; пенсионеры — каждый третий четверг месяца; школьники и студенты, члены Союза художников — 18 числа каждого месяца; сотрудники музеев системы Минкульта и госслужащие в области культуры — 25-го числа.

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Бесплатный вход не действует на временные выставки. Изменения объясняют необходимостью «регулировать потоки гостей».