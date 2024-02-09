И.о. администрации Всеволожского района Воропаев рассказал о главных приоритетах работы

В декабре 2023 года временно исполняющим обязанности главы Всеволожского района был назначен Андрей Воропаев. Руководитель администрации рассказал, каким видит будущее района и что для этого необходимо будет сделать.

Так, Воропаев считает, что в первую очередь необходимо решить вопросы социального характера.

«Дома вводились, семьи заселялись, дети рождались, а темпы строительства не успевали за ростом населения. При этом школы строились, но не по тем требованиям и не по необходимому количеству. Сейчас это основная задача. Далее надо развивать сферу культуры и спорта, потому что в этом у населения есть потребность. У нас много молодежи, и нужно организовывать больше пространств для творчества, больше развивать уже имеющиеся», — рассказа л и.о. главы района информационному изданию «Всеволожск Городская жизнь».

Не менее важно уделить внимание сфере коммунального хозяйства, считает Воропаев. Особенно — уборке снега и деятельности управляющих компаний.

«Сейчас мы выписали ряд предписаний о нарушениях и будем штрафовать за некачественную работу. Отмечу, что когда я ходил по домам к нашим ветеранам в канун юбилейной даты полного снятия блокады Ленинграда, то увидел насколько недобросовестно убирается придомовая территория», — подметил Воропаев.

Разумеется, это не все, что предстоит сделать руководству района. О других направлениях деятельности Андрея Воропаева и его команды читайте подробнее в материале информационного издания «Всеволожск Городская жизнь».