Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Владимира Путина

Большинство граждан положительно оценивают деятельность президента России.

Подавляющее большинство граждан России (81%) положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина. Таковы данные исследования Фонда Общественного Мнения, проведённого с 2 по 4 февраля.

В опросе приняли участие полторы тысячи респондентов из всех регионов страны. 80% из них заявили, что доверяют главе государства. Результаты социологического исследования приводит РИА Новости.