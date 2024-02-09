Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Владимира Путина

Автор: Анастасия Щербакова
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Большинство граждан положительно оценивают деятельность президента России.

Подавляющее большинство граждан России (81%) положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина. Таковы данные исследования Фонда Общественного Мнения, проведённого с 2 по 4 февраля.

В опросе приняли участие полторы тысячи респондентов из всех регионов страны. 80% из них заявили, что доверяют главе государства. Результаты социологического исследования приводит РИА Новости.

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