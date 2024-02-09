В Финляндии хотят ужесточить условия получения гражданства

Чтобы обзавестись финским паспортом, иностранцам придется жить в стране дольше.

МВД Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства. Для этого предлагается увеличить необходимый срок проживания иностранцев в стране с пяти до восьми лет, передает РИА Новости.

Для тех, кто запрашивает международную защиту, срок будет отсчитываться с момента получения ВНЖ, а не с подачи заявления на убежище, как сейчас, — выяснило агентство.