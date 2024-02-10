Ленобласть направить почти 8 млрд рублей на строительство 14 социальных объектов

Ленинградская область направит около 8 млрд рублей на проектирование и строительство 14 новых социальных объектов.

В частности, речь идет о школах в Новом Девяткино и Кудрово, павильоне музея «Прорыв», ветеринарной станции во Всеволожске, детских садах во Всеволожске, Буграх и Агалатово, бизнес-инкубаторе во Всеволожске и других объектах.

Соцобъекты официально включены в областные государственные программы. Следующий этап — объявление конкурсных процедур и выбор подрядчиков.