Пять перевозчиков в Ленобласти наказали за несоблюдение расписания

Комтранс Ленобласти с 5 по 9 февраля проверил работу 12 автобусных маршрутов в Ленобласти.

Под проверку попали автобусы №№ 181, 441, 486 и 486В, 521, 565, 572А, 579, 618, 635, 650А и 692. По итогу рейдов перевозчикам маршрутов № 181, 565 и 692 напомнили о неукоснительном соблюдении расписания движения. Лиц, виновных в срывах установленного расписания автобусов №№ 572А и 650А, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Кроме того, на остановках автобусных маршрутов №№ 441, 486В, 635 и 653А обязали установить информационные указатели движения.