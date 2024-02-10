В комтрансе Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке

В комитете по транспорту Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке общественного транспорта.
Для начала узнайте, требуется ли ваша помощь. При положительном ответе узнайте, куда человеку нужно добраться, а затем подскажите номер автобуса, который подходит к остановке. Также можно помочь незрячему нащупать поручень на входной двери.
В комитете добавили, что не нужно насильно тащить человека в автобус или пытаться усадить его, если он этого не просит.
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