В комтрансе Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке

В комитете по транспорту Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке общественного транспорта.

Для начала узнайте, требуется ли ваша помощь. При положительном ответе узнайте, куда человеку нужно добраться, а затем подскажите номер автобуса, который подходит к остановке. Также можно помочь незрячему нащупать поручень на входной двери.

В комитете добавили, что не нужно насильно тащить человека в автобус или пытаться усадить его, если он этого не просит.