В комтрансе Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке

Автор: Гузель Галимова
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В комитете по транспорту Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке общественного транспорта.

Для начала узнайте, требуется ли ваша помощь. При положительном ответе узнайте, куда человеку нужно добраться, а затем подскажите номер автобуса, который подходит к остановке. Также можно помочь незрячему нащупать поручень на входной двери.

В комитете добавили, что не нужно насильно тащить человека в автобус или пытаться усадить его, если он этого не просит.

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В комтрансе Ленобласти дали советы, как помочь незрячему человеку на остановке советы, незрячий человек, Ленобласть, комитет по транспорту
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10.02.2024 87
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