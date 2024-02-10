Шольц высмеял интервью Путина Карлсону на встрече с Байденом

Автор: Гузель Галимова
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Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом назвал смехотворным интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

«Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны», — сказал Шольц.

Напомнним, в ночь на 9 февраля Карлсон выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в одной из соцсетей его посмотрели более 160 миллионов человек. Главные тезисы из интервью ivbg.ru публиковал ранее.

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