Шольц высмеял интервью Путина Карлсону на встрече с Байденом

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом назвал смехотворным интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

«Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны», — сказал Шольц.

Напомнним, в ночь на 9 февраля Карлсон выложил двухчасовое интервью с Путиным. На данный момент в одной из соцсетей его посмотрели более 160 миллионов человек. Главные тезисы из интервью ivbg.ru публиковал ранее.