В РАН призвали начать бороться за трудовых мигрантов

России уже пора бороться за привлечение в страну трудовых мигрантов, так как у них появляются более привлекательные направления для заработка в других странах, заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК.

Она пояснила, что мигранты из стран СНГ, для которых Россия была основной страной для работы, все чаще едут в другие государства за счет привлекательных условий — Китай, европейские страны, ОАЭ, Катар и другие.

В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. По ее мнению, следует улучшать предлагаемые условия — зарплату и преференции от работодателя.

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При этом, по словам эксперта, скоро география трудовой миграции в РФ может расшириться. В первую очередь, за счет стран Африки и Вьетнама.