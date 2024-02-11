Жуткое смертельное ДТП под Тосно могло произойти по вине замешкавшегося пешехода

Свидетель рассказал, что происходило на участке трассы М-10 в районе поселка Рябово, где накануне погиб водитель иномарки, влетевший в стоящую фуру.

В субботу, 10 февраля, рядом с поселком Рябово в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Автомобиль марки «Форд» влетел в остановившуюся на дороге фуру. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Незадолго до трагедии большегруз задел на этом участке пешехода. Это, собственно, и стало причиной остановки грузовика.

Свидетель аварии утверждает, что цепочка трагических событий произошла по вине замешкавшегося пешехода.

Когда я проезжал на зеленый сигнал светофора данный пешеходный переход, обратил внимание на пешехода со стороны домов <…> Когда стал перестраиваться в левый ряд, смотря в зеркало заднего вида, узрел картину, как (пешеход) сигает со всей дури под фуру, не смотря по сторонам, под красный сигнал, — утверждает источник.

В этот момент фуре пришлось резко уходить влево, вспоминает свидетель, чтобы не сбить резко выбежавшего на дорогу пешехода.

Я лично видел, что пешеход еще своими ногами метался по трассе в шоке до двойной сплошной, и обратно к домам. Не видел точно, задело его или нет, но, судя по уверенной походке по трассе как по парку Горького, существенных травм, по моему мнению, не получил, — заявил мужчина.

Источник добавил, что скоростной режим никто из участников ДТП не превышал. После случившегося свидетель аварии вернулся к месту происшествия.

Водителя фуры видел лично, когда вернулся на обратной дороге к этому месту, дед (водитель грузовика) абсолютно приличного вида <…> Когда я подъехал, у него руки тряслись, мужик в таком шоке был, — добавил мужчина.

Также другие очевидцы трагедии указывают, что водитель фуры выставил аварийный знак позади прицепа на расстоянии нескольких десятков метров. Однако мужчина, управлявший иномаркой, судя по всему, его не заметил.

Комментарий свидетеля страшной аварии появился в ВК-сообществе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург».