Жуткое смертельное ДТП под Тосно могло произойти по вине замешкавшегося пешехода

Свидетель рассказал, что происходило на участке трассы М-10 в районе поселка Рябово, где накануне погиб водитель иномарки, влетевший в стоящую фуру.
В субботу, 10 февраля, рядом с поселком Рябово в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Автомобиль марки «Форд» влетел в остановившуюся на дороге фуру. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Незадолго до трагедии большегруз задел на этом участке пешехода. Это, собственно, и стало причиной остановки грузовика.
Свидетель аварии утверждает, что цепочка трагических событий произошла по вине замешкавшегося пешехода.
В этот момент фуре пришлось резко уходить влево, вспоминает свидетель, чтобы не сбить резко выбежавшего на дорогу пешехода.
Источник добавил, что скоростной режим никто из участников ДТП не превышал. После случившегося свидетель аварии вернулся к месту происшествия.
Также другие очевидцы трагедии указывают, что водитель фуры выставил аварийный знак позади прицепа на расстоянии нескольких десятков метров. Однако мужчина, управлявший иномаркой, судя по всему, его не заметил.
Комментарий свидетеля страшной аварии появился в ВК-сообществе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург».