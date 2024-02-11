МИД РФ: Южная Корея не хочет разрывать экономические связи с Россией

Автор: Анастасия Щербакова
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Это показывают «контакты на различных уровнях» между странами, заявили в первом департаменте Азии МИД РФ.

Южная Корея заинтересована в возвращении на российский рынок в будущем, заявил глава первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле, — цитирует собеседника РИА Новости.

По словам Желоховцева, «в контактах на различных уровнях» Корея показывает, что не хочет упускать возможность возобновить ранее наработанные связи с РФ.

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