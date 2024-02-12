На заливе под Выборгом «расцвели» ледяные цветы

В Выборгском районе Ленобласти на заливе появились так называемые ледяные цветы — крупные образования причудливой формы, которая напоминают бутоны.
«Ледяной ковер из цветов-снежинок», — пишут авторы фото.
Фото: vk.com/vyborgvk
Фото: vk.com/vyborgvk
Фото: vk.com/vyborgvk
Фото: vk.com/vyborgvk
Фото: vk.com/vyborgvk
«Ледяные цветы» состоят из тончайших пластинок льда с прожилками. Формируются они из кристаллов воды под воздействием перепадов температуры. Такие цветы растут очень быстро. За несколько секунд их лепестки вырастают до десяти сантиметров.
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09.02.2024 132