На заливе под Выборгом «расцвели» ледяные цветы

В Выборгском районе Ленобласти на заливе появились так называемые ледяные цветы — крупные образования причудливой формы, которая напоминают бутоны.

«Ледяной ковер из цветов-снежинок», — пишут авторы фото.

Фото: vk.com/vyborgvk Фото: vk.com/vyborgvk Фото: vk.com/vyborgvk Фото: vk.com/vyborgvk

Фото: vk.com/vyborgvk

«Ледяные цветы» состоят из тончайших пластинок льда с прожилками. Формируются они из кристаллов воды под воздействием перепадов температуры. Такие цветы растут очень быстро. За несколько секунд их лепестки вырастают до десяти сантиметров.