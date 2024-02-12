Вильфанд: на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры

К концу недели на 80% территории России ожидаются температуры ниже обычных климатических значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центре европейской части России температура будет на 12–14°C ниже средней нормы. В начале недели будет «очень тепло», однако затем ожидается резкое похолодание. На Урале, в западной и центральной Сибири температура упадет на 8–14°C ниже климатической нормы. На Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане — на 4–6°C.

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Температура будет близка к норме Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Там будет «по-весеннему комфортно», но к пятнице ожидается понижение температуры.

В Иркутской, Амурской областях и Забайкалье температура будет на 2–3°C выше обычной.

Тем временем в Ленобласти 12 февраля ожидаются слабые снегопады и заморозки до -15 градусов.