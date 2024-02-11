Новая неделя встретит жителей Ленобласти осадками и морозами

12 февраля в регионе ожидаются слабые снегопады и заморозки до -15 градусов.

Согласно прогнозу МЧС, 12 февраля в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в регионе может выпасть небольшой снег.

Порывы ветра местами составят в пределах 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -10…-15 гр., на юго-западе до -7 гр., на севере до -18…-23 гр., днем -5…-10 гр., на севере до -15 гр. На дорогах гололедица, — прогнозируют в ведомстве.