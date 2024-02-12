«Чуть-чуть правее, пожалуйста»: в Петербурге заметили самого вежливого сотрудника ГИБДД

В сети появилось видео, как патруль ДПС пробирался сквозь пробку на набережной Адмирала Лазарева в Петербурге, вежливо прося через громкоговоритель водителей уступить дорогу.
«Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою, чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, отлично, спасибо», — говорил инспектор.
Видео: сообщество «Питер» во «ВКонтакте».
Судя по видео, сотрудник ГИБДД «расчищал» путь для минивэна, который ехал за ним.
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