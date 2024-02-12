Команда Ленобласти установила абсолютный рекорд скорости на фестивале «Жигулёвская миля»

В Тольятти завершился Первый национальный фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля 2024». Он проходил на льду Куйбышевского водохранилища.

Команда выборгского фестиваля Baltic Rally, представлявшая Ленобласть, установила абсолютный рекорд скорости на дистанции «Байкальская миля». Пилот Михаил Михин на Suzuki B-King Turbo развил скорость до 255 км/ч.

Фото: Команда 47, ВК Фото: Команда 47, ВК

Фото: Команда 47, ВК

За титул абсолютного рекордсмена боролись порядка 120 гонщиков со всей России.