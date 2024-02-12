Ленинградцам рассказали, куда жаловаться на нерабочие валидаторы в автобусах

Автор: Анастасия Щербакова
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Комитет по транспорту подготовил для жителей Ленобласти памятку, как действовать, если в автобусе сломан валидатор, а водитель предлагает оплатить проезд через перевод.

Так, если водитель отказывается принимать оплату у пассажиров, можно обратиться в Роспотребнадзор. Речь идет о случаях, когда валидатор есть, но у вас требуют перевод или наличные.

В налоговую инспекцию пассажиры могут жаловаться при отсутствии или неработающей кассовой технике. Тем временем в ГИБДД принимают жалобы на техническое состояние транспорта, а также несоблюдение водителем ПДД.

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30.01.2024 292
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