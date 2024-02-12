Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО

Фонд «Ленинградский рубеж» организовал поездку воспитанников кадетских классов Новолисинской школы-интерната к мемориалу погибшим участникам СВО в одной из войсковых частей Ленобласти.

Как рассказали в фонде, ребята возложили цветы к памятнику, узнали истории подвигов российских военнослужащих, а также посетили учебный центр обнаружения и противодействия БПЛА и Музей воинской славы.

Как это было — в фоторепортаже фонда «Ленинградский рубеж».