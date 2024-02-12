Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Фонд «Ленинградский рубеж» организовал поездку воспитанников кадетских классов Новолисинской школы-интерната к мемориалу погибшим участникам СВО в одной из войсковых частей Ленобласти.

Как рассказали в фонде, ребята возложили цветы к памятнику, узнали истории подвигов российских военнослужащих, а также посетили учебный центр обнаружения и противодействия БПЛА и Музей воинской славы.

Как это было — в фоторепортаже фонда «Ленинградский рубеж».

Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
Фото: Фонд «Ленинградский рубеж»/ Телеграм
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Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО Ленобласть, Ленинградский рубеж
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