Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО

Фонд «Ленинградский рубеж» организовал поездку воспитанников кадетских классов Новолисинской школы-интерната к мемориалу погибшим участникам СВО в одной из войсковых частей Ленобласти.
Как рассказали в фонде, ребята возложили цветы к памятнику, узнали истории подвигов российских военнослужащих, а также посетили учебный центр обнаружения и противодействия БПЛА и Музей воинской славы.
Как это было — в фоторепортаже фонда «Ленинградский рубеж».
Фото: Фонд «Ленинградский рубеж»/ Телеграм
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