«Чище, безопаснее и красивее»: Такер Карлсон восхитился Москвой

Журналист признался, что столица России выглядит лучше, чем любой другой город США.
Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что Москва его приятно удивила. Особенно иностранца впечатлило столичное метро.
Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <…> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США, — цитирует Карлсона ТАСС.
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12.02.2024 43