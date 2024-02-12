«Чище, безопаснее и красивее»: Такер Карлсон восхитился Москвой

Журналист признался, что столица России выглядит лучше, чем любой другой город США.

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что Москва его приятно удивила. Особенно иностранца впечатлило столичное метро.

Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <…> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США, — цитирует Карлсона ТАСС.