Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным – быть услышанным на Западе – достигнута.

Миллионы просмотров после публикации двухчасового интервью дают основания так считать. Однако трудно поверить, что хотя бы одно американское СМИ внезапно прониклось идеей восстановления справедливости по отношению к России и вознамерилось донести реальную позицию России до граждан США.

Редакция ivbg.ru поинтересовалась у сенатора РФ от Ленобласти, какие же цели преследовал американский журналист.

«Запад не один год целенаправленно формирует негативный образ России и ее руководства, оправдывая тем самым политический и экономический курс на данном направлении. После начала СВО работа была существенно усилена. В США и ЕС практически свернули дискуссию о причинах происходящего, заранее объявив наши попытки объяснить ситуацию «уловками пропаганды», — считает Перминов.

Однако сенатор считает, что последствия недальновидной политики правящих западных элит уже стали столь значительны, что прежние приемы перестали работать.

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