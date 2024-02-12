Перминов об интервью Путина Карлсону: Сигнал, безусловно, дошел до своих адресатов. Дело за американской стороной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным – быть услышанным на Западе – достигнута.
Миллионы просмотров после публикации двухчасового интервью дают основания так считать. Однако трудно поверить, что хотя бы одно американское СМИ внезапно прониклось идеей восстановления справедливости по отношению к России и вознамерилось донести реальную позицию России до граждан США.
Редакция ivbg.ru поинтересовалась у сенатора РФ от Ленобласти, какие же цели преследовал американский журналист.
«Запад не один год целенаправленно формирует негативный образ России и ее руководства, оправдывая тем самым политический и экономический курс на данном направлении. После начала СВО работа была существенно усилена. В США и ЕС практически свернули дискуссию о причинах происходящего, заранее объявив наши попытки объяснить ситуацию «уловками пропаганды», — считает Перминов.
Однако сенатор считает, что последствия недальновидной политики правящих западных элит уже стали столь значительны, что прежние приемы перестали работать.
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«Интервью Такера Карлсона, в котором Президент последовательно изложил позицию России, обозначил возможные точки соприкосновения, отвечает на этот запрос. Не только элиты, но и широкие массы могут убедиться том, что путь конфронтации не является неизбежным. Сигнал, безусловно, дошел до своих адресатов. Дело за американской стороной», — заключил сенатор.