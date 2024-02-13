В Кудрово по дворам бегает ласка — видео

Жители Кудрово заметили на улицах города маленького хищника – ласку.

Зверек ловко скакал по сугробам.

Видео: Анастасия Малкина, Жизнь в Кудрово, ВК

Специалисты напоминают, что трогать ласку не стоит. Нужно дать животному спокойно уйти. Как правило, зверек не будет бросаться на человека, но, как и многие дикие животные, при попытке его поймать, он будет защищаться и может укусить.