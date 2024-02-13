В Кудрово по дворам бегает ласка — видео

Автор: Гузель Галимова
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Жители Кудрово заметили на улицах города маленького хищника – ласку.

Зверек ловко скакал по сугробам.

 Анастасия Малкина, Жизнь в Кудрово, ВК

Специалисты напоминают, что трогать ласку не стоит. Нужно дать животному спокойно уйти. Как правило, зверек не будет бросаться на человека, но, как и многие дикие животные, при попытке его поймать, он будет защищаться и может укусить.

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12.02.2024 197
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