В Кудрово по дворам бегает ласка — видео

Жители Кудрово заметили на улицах города маленького хищника – ласку.
Зверек ловко скакал по сугробам.
Анастасия Малкина,
Специалисты напоминают, что трогать ласку не стоит. Нужно дать животному спокойно уйти. Как правило, зверек не будет бросаться на человека, но, как и многие дикие животные, при попытке его поймать, он будет защищаться и может укусить.
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