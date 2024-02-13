В Центробанке обсуждают введение предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»).

Разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня. Об этом в Центробанке сообщили РБК.

Речь идет о разном регулирование для двух моделей рассрочки — платной и бесплатной.

Платная рассрочка представляет собой фактически потребительский кредит. Такая рассрочка должна предоставляться профессиональными кредиторами.

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Бесплатная рассрочка будет предоставляться специализированными операторами. В этом случае для них будут установлены требования, которые обеспечивают защиту прав потребителей. Для данной модели рассрочки ЦБ считает возможным введение дополнительного регулирования в виде лимита на сумму покупок.