В Центробанке обсуждают введение предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»).
Разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня. Об этом в Центробанке сообщили РБК.
Речь идет о разном регулирование для двух моделей рассрочки — платной и бесплатной.
Платная рассрочка представляет собой фактически потребительский кредит. Такая рассрочка должна предоставляться профессиональными кредиторами.
Бесплатная рассрочка будет предоставляться специализированными операторами. В этом случае для них будут установлены требования, которые обеспечивают защиту прав потребителей. Для данной модели рассрочки ЦБ считает возможным введение дополнительного регулирования в виде лимита на сумму покупок.