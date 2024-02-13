Беспилотники будут следить за животными в Ленинградской области

Четыре новых беспилотника поступили в 47 регион для контроля за животным миром.

Беспилотные летательные аппараты направят в территориальные отделы и опергруппу охотнадзора комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Как рассказали в областной администрации, квадрокаптеры закуплены по государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области», подпрограмме «Животный мир».

Как уже ранее писал ivbg.ru, комитет по охране и использованию объектов животного мира Ленобласти представил итоги работы за 2023 год: было оформило 1377 охотничьих билетов и выдало 9622 лицензий на добычу охотничьих ресурсов.