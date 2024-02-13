В Пулково у гражданина Германии нашли мармеладных мишек с наркотиком

В аэропорту Петербурга таможенники нашли у прилетевшего из Германии пассажира мармеладных мишек с растительным наркотиком. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Как рассказали в ФТС, 38-летний мужчина прибыл из Гамбурга в Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке. При осмотре таможенники нашли на пакет с изображением листа каннабиса. Внутри оказалось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом весом 20 граммов.

Экспресс-тест подтвердил наличие в сладостях запрещенного к перемещению наркотического средства.

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Мужчина пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна. Гражданина Германии арестовали, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.