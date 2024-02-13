Железнодорожное сообщение в Ленобласти усилят дополнительными электричками на время февральских праздников

Дополнительные составы будут назначены на 23 февраля.

Так, ко Дню защитника Отечества железнодорожное сообщение в Ленобласти усилят дополнительными составми. А именно: №7406 Ладожский вокзал – Тихвин; №6052 Ладожский вокзал – Будогощь; №6379/6380 Московский вокзал – Кириши – Будогощь (на участке Кириши – Будогощь); №6135 Будогощь – Кириши – Ладожский вокзал (на участке Будогощь – Кириши).