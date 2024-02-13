Путин дал ряд новых поручений правительству

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Среди них — введение программы льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье в новых регионах России.

Президент России Владимир Путин дал новые поручения правительству страны. Среди них:

  • создание в Белгородской области особой экономической зоны, включающей Шебекино (к 15 мая).
  • введение льготной программы ипотеки со ставкой 2% на вторичное жилье в новых регионах России;
  • ускорить предоставление положенных выплат участникам специальной военной операции;
  • проанализировать тарифы на платной дороге М-12 «Восток».
Вам будет интересно
Путин дал ряд новых поручений правительству Правительство РФ, Владимир Путин
Путин: рост ВВП в России выше среднемировых темпов
Прирост ВВП в 2023 году составил 3,6%. Президент России Владимир Путин заявил о росте ВВП по итогам прошлого года сразу на...
12.02.2024 58
Автор