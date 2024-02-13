Путин дал ряд новых поручений правительству

Среди них — введение программы льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье в новых регионах России.
Президент России Владимир Путин дал новые поручения правительству страны. Среди них:
- создание в Белгородской области особой экономической зоны, включающей Шебекино (к 15 мая).
- введение льготной программы ипотеки со ставкой 2% на вторичное жилье в новых регионах России;
- ускорить предоставление положенных выплат участникам специальной военной операции;
- проанализировать тарифы на платной дороге М-12 «Восток».
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