Путин: рост ВВП в России выше среднемировых темпов

Прирост ВВП в 2023 году составил 3,6%.
Президент России Владимир Путин заявил о росте ВВП по итогам прошлого года сразу на 3,6%. Значение оказалось не только выше прогнозов, но и среднемировых темпов.
Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали -3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов, — приводит слова президента сайт Кремля.
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